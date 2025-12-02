Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білий дім заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України

02 грудня 2025, 07:26
Білий дім заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України
Фото: DW
Вашингтон бачить перспективи для прогресу після перемовин з українською делегацією у Флориді.

Адміністрація президента США Дональда Трампа з «великою часткою оптимізму» оцінює перебіг мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. 

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, у Вашингтоні вважають, що останній раунд переговорів у Флориді між американською та українською делегаціями був конструктивним. Усі ключові представники адміністрації - Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланник Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет - "щиро прагнуть завершити війну".

"Ми почуваємося досить добре й залишаємося дуже оптимістично налаштованими. Сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - заявила Левітт.

Левітт підтвердила, що Віткофф найближчим часом вирушить до москви для продовження діалогу. Вона описала це як «човникову дипломатію», яку активно застосовує нинішня адміністрація, підтримуючи канали спілкування одночасно з Києвом і москвою.

 

білий діммирний план

Останні матеріали

Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється