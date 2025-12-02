Білий дім заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України

Вашингтон бачить перспективи для прогресу після перемовин з українською делегацією у Флориді.

Адміністрація президента США Дональда Трампа з «великою часткою оптимізму» оцінює перебіг мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, у Вашингтоні вважають, що останній раунд переговорів у Флориді між американською та українською делегаціями був конструктивним. Усі ключові представники адміністрації - Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланник Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет - "щиро прагнуть завершити війну".

"Ми почуваємося досить добре й залишаємося дуже оптимістично налаштованими. Сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - заявила Левітт.

Левітт підтвердила, що Віткофф найближчим часом вирушить до москви для продовження діалогу. Вона описала це як «човникову дипломатію», яку активно застосовує нинішня адміністрація, підтримуючи канали спілкування одночасно з Києвом і москвою.