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ПОЛІТИКА

Бізнес під санкціями: Як родина путіна уникла обмежень ЄС через ділові зв'язки з гендиректором "КАМАЗу"

23 грудня 2023, 12:38
Бізнес під санкціями: Як родина путіна уникла обмежень ЄС через ділові зв'язки з гендиректором
Стоп росія
Друг путіна не потрапив під санкції ЄС, що дає змогу його родині вести бізнес в Європі.

Мільярдер Сєргєй Когогін, генеральний директор російського ПАТ "КАМАЗ", який перебуває під санкціями України, США, Великої Британії та Канади. Основна підстава - він веде бізнес в військово-промисловому секторі росії.

Натомість ЄС не поспішає вводити санкції проти друга путіна. Як результат донька, зять та коло друзів бізнесмена продовжують вести свої бізнеси в Європі. Зокрема - надсилають нові компоненти для виробництва вантажівок.
Про це йдеться в дослідженні проєкту trap.org.

Зазначається, що Сєргєй Когогін нещодавно виступив на зборах групи виборців на підтримку самовисування кровавого диктатора кандидатом на виборах у 2024 році.

Відносно членів родини, то донька Сєргєя Когогіна Татьяна тривалий час проживає у Австрії. Австрійський концерн Palfinger має в рф спільне з ПАТ "КАМАЗ" підприємство "Кран центр «КАМАЗ». На сайті Palfinger пропонується спільна з «КАМАЗ» продукція. До 2015 р. генеральним директором «Кран центр «КАМАЗ» був чоловік Татьяни Когогіної — Дмітрій Курамшин.

ПАТ "КАМАЗ", ймовірно,  використовує пов’язані з Татьяною Когогіною та Дмітрієм Курамшиним компанії для організації імпортних поставок в обхід існуючих санкційних обмежень.

У 2021-2023 роках Татьяна Когогіна працювала у PowerLine Handels GmbH, про що зазначає на своїй сторінці в Linkedin. Компанія працює у сфері торгівлі комплектуючими для вантажних автомобілів. Так само, на цьому австрійському підприємстві дотепер працює експрацівник ПАТ "КАМАЗ" Ігор Подворний.  Керуючим директором PowerLine Handels GmbH  є Артем Мартиросян. Компанії групи PowerLine напряму або через посередників постачають товари та сировину до рф, у тому числі для ПАТ "КАМАЗ".

санкціїрозслідуванняПутін

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