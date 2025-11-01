Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Блекаут у Підмосков’ї: вибухи та темрява після нової атаки дронів

01 листопада 2025, 09:11
Фото: eandt.theiet.org
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в небі та повну темряву на вулицях.

В ніч на 1 листопада у Підмосков’ї зафіксовано масштабне відключення електроенергії після ймовірної атаки українських безпілотників. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та регіональні медіа. 

За даними очевидців, електрика зникла як у житлових будинках, так і на вулицях кількох населених пунктів. Відео з темними вулицями активно поширюються в соцмережах.

Попередньо причиною блекауту називають аварійну ситуацію в енергомережах, яка виникла після серії вибухів у повітрі. Напередодні мешканці міста Жуковський повідомляли про звуки вибухів і спалахи в небі.

Місцева адміністрація підтвердила факт знеструмлення, однак пов’язує його з технічною аварією в регіональній енергосистемі.

Днями ми писали, що у Криму дрони СБУ уразили дві нафтобази, "Панцир-С2" та ворожі РЛС.

 

РосіяМоскваблеакут

