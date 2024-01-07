Блінкен на Близькому Сході: США працюють над зупиненням ескалації конфлікту в Секторі Газа

Очільник американської дипломатії підкреслив, що лідери країн Близького Сходу мають використовувати усі механізми, щоб запобігти "нескінченному циклу насильства".

Слід зробити усе можливе, щоб не допустити розширення воєнного конфлікту у Секторі Газа на весь регіон Близького Сходу. Не можна допустити нескінченного циклу насильства.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Очільник американської дипломатії підкреслив, що лідери країн Близького Сходу мають використовувати усі механізми, щоб запобігти "нескінченному циклу насильства".

"США активно працюють над недопущенням розширення цього конфлікту (Ізраїлю з ХАМАС. - ред.). Це стане темою усіх зустрічей та дискусій з нашими союзниками і партнерами у найближчі дні. Ми будемо шукати рішення, до яких вони можуть вдатися, щоб використати свій вплив і зусилля та не допустити розповсюдження цього конфлікту", - зазначив Блінкен.

Він також додав, що під час зустрічей, лідери будуть шукати способи максимального захисту цивільних людей, надання їм максимальної гуманітарної допомоги, а також механізми звільнення заручників у Секторі Газа.

"Більшість людей у регіоні прагнуть відновити безпеку та не допустити ескалації конфліктів у всіх країнах регіону. Це одне майбутнє. Інше майбутнє - це вічний цикл насильства. Ми бачимо репетицію жахливих подій і небезпеки для життя, а також наростання конфліктів між людьми в регіоні. Цього не хоче ніхто", - підсумував держсекретар США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 січня відправився з семиденним візитом на Близький Схід для переговорів з лідерами країн регіону. Під час поїздки він відвідає Ізраїль, Західний берег, Йорданію, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Єгипет, а також Туреччину і Грецію.

Це вже четвертий візит шефа американської дипломатії з 7 жовтня 2023 року - початку війни між Ізраїлем та палестинським рухом Хамас у Секторі Газа.