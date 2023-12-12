Блокада кордону: замість Словаччини митники скеровують фури до КПП з Угорщиною й Румунією

Митники у Закарпатській області у зв'язку з акцією протесту словацьких перевізників перед КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород" скеровують вантажівки до інших пунктів пропуску.

Про це повідомила Закарпатська митниця.

"Задля уникнення накопичення черг перед КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" Закарпатська митниця скеровує перевізників на найближчі для перетину кордону КПП "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, або "Дякове – Халмеу" - з Румунією", - йдеться в повідомленні.

Митники зауважили, що словацькі протестувальники заблокували рух вантажівок у напрямку з України в Словаччину на ПП "Вишнє Нємецьке". Водночас перешкод для в’їзду великогабаритних транспортних засобів зі Словаччини на митну територію України немає.

Щодо українсько-угорського кордону то, за інформацією угорських митників, на їхньому боці також відбувається анонсована перевізниками демонстрація, однак вона не призвела до блокування чи ускладнення руху для вантажівок.

Рух пасажирського транспорту в обидва напрямки здійснюється у штатному режимі.

Станом на ранок 12 грудня на п/п "Ужгород - Вишнє Нємецьке" перебувають 30 вантажних автомобілів на виїзд (єЧерга - 1262 т/з), на в’їзд – 500. На п/п "Чоп (Тиса) - Захонь" на виїзд очікують 60 (єЧерга - 3052 т/з); на в’їзд – 550. На п/п "Дякове – Халмеу" на виїзд очікують 30 автомобілів (єЧерга - 875 т/з), на в'їзд – 200.

Нагадаємо, що представники спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке".