На цей рік розрив у ціні становить 38%.

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, росія очікує, що продаж її природного газу до Китаю буде менш прибутковим, ніж експорт на захід. Відповідно до проєкту бюджету, поданим до Госдуми у понеділок, Мінекономіки країни прогнозує, що ціни на газ для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для поставок до Туреччини та її небагатьох клієнтів у Європі протягом наступних трьох років. На 2025 рік розрив у цінах ще більший і становить 38%.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що згідно з прогнозами перехід до експорту газу в Китай не компенсував втрату москвою більшості європейських газових ринків із моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Потоки газу трубопроводами на захід колись були найбільшим джерелом доходу для ПАТ "Газпром". Тепер, після укладення нової масштабної угоди щодо трубопроводу "Сила Сибіру", російський газовий гігант більше залежить від Китаю, ніж будь-коли.

Гендиректор "Газпрому" Алєксєй Міллєр заявляв, що ціни для Китаю "об’єктивно нижчі", ніж для Європи, оскільки газові родовища, що забезпечують азійський маршрут, розташовані ближче до споживача. Згідно з базовим сценарієм Міністерства економіки рф, цього року ціна експорту до Китаю оцінюється в 248,70 доларів за тисячу кубічних метрів, порівняно з 401,90 доларами для поставок на західні ринки, за винятком колишніх радянських республік.

Очікується, що поставки до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру" зростуть більш ніж на 20% у 2025 році порівняно з минулим роком, оскільки трубопровід досягне своєї проектної потужності в 38 мільярдів кубічних метрів на рік.

Нещодавно "Газпром" і Китайська національна нафтова корпорація підписали комерційну угоду про збільшення поставок цим трубопроводом на 6 мільярдів кубічних метрів на рік. Обидві компанії також домовилися збільшити щорічні поставки так званим Далекосхідним маршрутом на 2 мільярди кубічних метрів до 12 мільярдів кубічних метрів, причому постачання мають розпочатися у 2027 році.

Найновішим проривом для "Газпрому" в Китаї стала юридично зобов'язуюча угода про будівництво довгоочікуваного трубопроводу через Монголію "Сила Сибіру-2", який може дозволити російському виробнику постачати до 50 мільярдів кубічних метрів на рік протягом 30 років. Диктатор росії владімір путін заявив, що формула ціни на газ для поставок цим трубопроводом буде ринковою, але деталі залишаються неясними.

Для порівняння, минулого року «Газпром» експортував до Туреччини понад 21 мільярд кубічних метрів газу, а також майже 16 мільярдів кубічних метрів до кількох дружніх країн Європи через трубопровід «Турецький потік».

Європейський Союз планує повністю припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізувати імпорт російської нафти. Проте цю ініціативу постійно саботують Угорщина та Словаччина, які не мають намірів відмовлятися від енергоносіїв рф.