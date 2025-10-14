Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: російський СПГ, попри міжнародні санкції, збільшує обсяги поставок

14 жовтня 2025, 11:31
Bloomberg: російський СПГ, попри міжнародні санкції, збільшує обсяги поставок
За даними системи відстеження судів, із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського СПГ,

російський завод із виробництва зрідженого природного газу, що розташований в Арктиці, нарощує виробництво та експорт продукції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експортний завод "Арктик СПГ-2", схоже, відвантажив вже десяту партію з кінця червня, згідно з даними відстеження судів, зібраних Bloomberg. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу росії.

Хоча останніми днями торгівельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася, США поки що утримуються від посилення заходів проти російського СПГ.

За даними системи відстеження судів, із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського СПГ, що підпадає під дію санкцій. Ці партії стали першими, які прибули до закордонного порту. Вибравши єдиний порт з обмеженою міжнародною присутністю, Пекін таким чином намагається захистити свій газовий сектор від можливих заходів у відповідь.

Минулого літа проект "Арктик СПГ 2" відвантажив вісім партій, але у жовтні був змушений закритися, оскільки не вдалося знайти покупців, а також через наростання сезонного льоду навколо об'єкту. Натомість суду розвантажували вантаж на російські сховища.

КитайсанкціїСПГросія загроза

Останні матеріали

Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється