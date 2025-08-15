Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg: Трамп і путін мають різні очікування від зустрічі на Алясці

15 серпня 2025, 17:19
Bloomberg: Трамп і путін мають різні очікування від зустрічі на Алясці
Фото: Getty Images
Однак ця зустріч зустріч відкриває нову главу у переговорах.

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир путін по-різному оцінюють перспективи успіху свого саміту на Алясці, хоча обидва лідери сподіваються на подальші переговори. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Видання зазначає, що для Трампа ключовою метою переговорів є досягнення будь-якого перемир’я в Україні. Натомість путін вже вважає своєю перемогою сам факт зустрічі з Трампом на американській землі, враховуючи, що росія не пішла на поступки щодо війни в Україні.

Ця нерівновага демонструє як ризики, так і можливості для Трампа, який неодноразово заявляв, що лише він може покласти край цьому конфлікту.

Агенція підкреслює, що путін не має вагомих стимулів зупиняти бойові дії, адже його армія поступово здобуває перемоги в Україні. Водночас він не хоче втратити зв’язок із президентом США, з яким давно налагодив відносини.

Bloomberg нагадує, що після початку війни в Європі в 2022 році путін став міжнародним ізгоєм, тому саміт із Трампом допомагає йому подолати цю ізоляцію.

Особливо символічним є вибір місця зустрічі - американська військова база Елмендорф-Річардсон. Видання вважає, що сам факт появи путіна на цій базі вже є для нього певною перемогою.

Те, що саміт відбувається лише за участі президентів США та рф, означає відмову від підходу колишнього президента Джо Байдена "нічого про Україну без України", який гарантував, що український лідер Володимир Зеленський завжди матиме місце за столом переговорів.

Попри це, Трамп намагався заспокоїти Зеленського, але особиста зустріч із путіним свідчить про те, наскільки Трамп вірить, що саме він, а не Україна, має ключову роль у припиненні війни.

Президент США заявив, що запропонував зустріч для з’ясування позицій і вже планує другий саміт, на якому можуть бути присутні український президент Володимир Зеленський та, можливо, європейські лідери.

Трамп висловив думку, що другий саміт може бути навіть "більш продуктивним, ніж перший". Bloomberg додає, що Кремль уже запросив Трампа відвідати росію, готуючись до такого розвитку подій.

За оптимістичним сценарієм, Трамп і путін можуть домовитися про тимчасове або часткове припинення бойових дій. Також Трамп може підтримати ідею обміну територіями, запропоновану путіним. У негативному випадку переговори завершаться безрезультатно.

Матеріал також відзначає, що путін прагне загострити розбіжності між США та Європою і одночасно домогтися послаблення санкцій, які гальмують економічне зростання рф.

Нагадаємо, що вже сьогодні пізно ввечері розпочнеться саміт між Трампом і путіним.

 
