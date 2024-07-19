Близькі до Байдена люди кажуть, що він, схоже, змирився з тим, що йому, можливо, доведеться вийти з перегонів – NYT
Люди з оточення президента США Джо Байдена заявили, що він почав усвідомлювати, що може не перемогти на виборах у листопаді і, можливо, йому доведеться вийти з перегонів.
Про це повідомляє The New York Times.
Як пише видання, один із наближених до Байдена людей сказав, що президент ще не наважився знятися з виборів після трьох тижнів наполегливих заяв про те, що його ніщо не витіснить.
Водночас інша людина заявила, що "реальність настає". За його словами, якщо Байден незабаром заявить про схвалення віце-президента Камали Гарріс як свою заміну - це не буде сюрпризом.
The New York Times уточнює, що звіт ґрунтується на інтерв'ю з чотирма людьми, близькими до Байдена. Усі вони говорили за умов анонімності, щоб не образити президента.
За словами чиновника, Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віце-президент Камала Гарріс.
Також він повідомив, що великі донори в Нью-Йорку та Каліфорнії дали зрозуміти команді, що вони не відмовляють, але натиснули кнопку паузи.
Чиновник зазначив, що президент виснажений через COVID-19.
Нагадаємо, заклики до Байдена знятися з виборів зазвучали після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.