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ПОЛІТИКА

Близькі до Байдена люди кажуть, що він, схоже, змирився з тим, що йому, можливо, доведеться вийти з перегонів – NYT

19 липня 2024, 10:01
Близькі до Байдена люди кажуть, що він, схоже, змирився з тим, що йому, можливо, доведеться вийти з перегонів – NYT
Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віце-президент Камала Гарріс.

Люди з оточення президента США Джо Байдена заявили, що він почав усвідомлювати, що може не перемогти на виборах у листопаді і, можливо, йому доведеться вийти з перегонів.

Про це повідомляє The New York Times.

Як пише видання, один із наближених до Байдена людей сказав, що президент ще не наважився знятися з виборів після трьох тижнів наполегливих заяв про те, що його ніщо не витіснить.

Водночас інша людина заявила, що "реальність настає". За його словами, якщо Байден незабаром заявить про схвалення віце-президента Камали Гарріс як свою заміну - це не буде сюрпризом.

The New York Times уточнює, що звіт ґрунтується на інтерв'ю з чотирма людьми, близькими до Байдена. Усі вони говорили за умов анонімності, щоб не образити президента.

За словами чиновника, Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віце-президент Камала Гарріс.

Також він повідомив, що великі донори в Нью-Йорку та Каліфорнії дали зрозуміти команді, що вони не відмовляють, але натиснули кнопку паузи.

Чиновник зазначив, що президент виснажений через COVID-19.

Нагадаємо, заклики до Байдена знятися з виборів зазвучали після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Джо БайденВибори в США

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