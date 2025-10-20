Болгарія готова пропустити літак з путіним до Угорщини

Якщо москва звернеться із запитом, Болгарія готова пропустити літак президента рф путіна для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині.

“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими засобами”, - зазначив Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів:

“А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?”