Болгарія готова пропустити літак з путіним до Угорщини
20 жовтня 2025, 21:33
Фото: REUTERS
путін може зустрітись у Будапешті з Трампом.
Якщо москва звернеться із запитом, Болгарія готова пропустити літак президента рф путіна для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині.
Про це глава болгарської дипломатії Георгій Георгієв дав зрозуміти у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).
“Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими засобами”, - зазначив Георгієв.
На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор, міністр відповів:
“А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?”