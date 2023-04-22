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Болгарія розблокує вантажівки з агропродукцією з України

22 квітня 2023, 19:31
Болгарія розблокує вантажівки з агропродукцією з України
Фото: google.com
Країна розблокує авто з українською агропродукцією на кордоні та їх розвантаження.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський повідомив про це після зустрічі з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.

Пише Мінагрополітики на своєму сайті. 

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори", йдеться на сайті. 

Болгарський міністр зазначив, що українська сторона не заважатиме болгарським виробникам і додав: "очікується, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої до 5 червня".

Вже у вівторок в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення.

Болгаріяагро

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