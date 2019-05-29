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Борги з виплати зарплат за місяць зросли майже на 100 млн грн, - Держстат

Найбільше борги із зарплат зросли у сфері надання мистецьких послуг, розваг та спорту - на 95%
Заборгованість з виплати зарплат економічно активними підприємствами своїм працівникам протягом квітня 2019 року зросла на 91 мільйон гривень — до 1,41 мільярда гривень.
Борги з виплати зарплат за місяць зросли майже на 100 млн грн, - Держстат Фото: education-newzealand.org

Зазначається, що за місяць заборгованість з виплати зарплат зросла на 10,6%. Таким чином тренд до зменшення заборгованість з виплати зарплат, який розпочався у листопаді 2018 року, припинився, інформує "Громадське".

Найбільше борги із зарплат зросли у сфері надання мистецьких послуг, розваг та спорту - на 95%. Також суттєво зросла заборгованість у сфері ІТ - на 36,2%.

У регіональному розрізі, найбільше своїм працівникам заборгували роботодавці Сумської області - 265 мільйонів гривень. Найбільший приріст заборгованості спостерігається у Львівській області - її розмір збільшився на 143,5%.

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.

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29 05 2019 16:57
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