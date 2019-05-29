БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗаборгованість з виплати зарплат економічно активними підприємствами своїм працівникам протягом квітня 2019 року зросла на 91 мільйон гривень — до 1,41 мільярда гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Борги з виплати зарплат за місяць зросли майже на 100 млн грн, - Держстат
Найбільше борги із зарплат зросли у сфері надання мистецьких послуг, розваг та спорту - на 95%
Фото: education-newzealand.org
Зазначається, що за місяць заборгованість з виплати зарплат зросла на 10,6%. Таким чином тренд до зменшення заборгованість з виплати зарплат, який розпочався у листопаді 2018 року, припинився, інформує "Громадське".
Найбільше борги із зарплат зросли у сфері надання мистецьких послуг, розваг та спорту - на 95%. Також суттєво зросла заборгованість у сфері ІТ - на 36,2%.
У регіональному розрізі, найбільше своїм працівникам заборгували роботодавці Сумської області - 265 мільйонів гривень. Найбільший приріст заборгованості спостерігається у Львівській області - її розмір збільшився на 143,5%.
Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2019 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента