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Борис Ложкін передав київській лікарні унікальний дихальний апарат для лікування коронавірусу

Апарат побудований на новітній анестезіологічній архітектурі та має інтелектуальну систему обліку необхідного обсягу повітря
WATO EX-20 здатний підтримувати дихальні функції пацієнтів різного віку, включно з дітьми. Ця універсальність має велике значення, оскільки в разі пікового навантаження на відділення інтенсивної терапії апарат може бути використаний для будь-яких пацієнтів, які опинилися у критичному стані.
Борис Ложкін передав київській лікарні унікальний дихальний апарат для лікування коронавірусу Фото: Інтерфакс-Україна

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін і Надія Шаломова передали Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20 для допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус, пише "Інтерфакс-Україна".

Апарат побудований на новітній анестезіологічній архітектурі та має інтелектуальну систему обліку необхідного обсягу повітря, повідомив Ложкін у Facebook.

"Наш з Надією Шаломовою фонд підтримав киян і команду Віталія Кличка у спільній боротьбі з коронавірусом. Ми передали Київській клінічній лікарні №15 сучасний наркозно-дихальний апарат WATO EX-20, який дозволить надавати ефективну медичну допомогу хворим у середній і важкій стадіях захворювання", - написав він.

WATO EX-20 здатний підтримувати дихальні функції пацієнтів різного віку, включно з дітьми. Ця універсальність має велике значення, оскільки в разі пікового навантаження на відділення інтенсивної терапії апарат може бути використаний для будь-яких пацієнтів, які опинилися у критичному стані.

Значний плюс апарату - ще і в простоті експлуатації. Навчитися з ним працювати лікарі клініки зможуть у найстисліші терміни.

Раніше Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України отримав від президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна комплекти захисного одягу від коронавірусу.

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24 04 2020 14:31
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