Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бойові дії між Таїландом і Камбоджею поширюються уздовж спірного кордону

09 грудня 2025, 10:31
Бойові дії між Таїландом і Камбоджею поширюються уздовж спірного кордону
Камбоджа повідомляє про дев’ять загиблих цивільних та 20 тяжко поранених.
Бойові дії між Камбоджею та Таїландом уздовж їхнього спірного кордону у вівторок загострилися, і обидві країни заявили, що не відступлять у питанні захисту свого суверенітету.
 
Про це пише Reuters.
 
Оскільки сторони звинувачують одна одну у початку нових сутичок у понеділок, лишається незрозумілим, чи можливо зберегти перемир’я, укладене в липні за посередництва президента США Дональда Трампа.
 
Колишній лідер Камбоджі Хун Сен заявив, що країна витримала 24 години, щоб дотриматися перемир’я та забезпечити евакуацію, перш ніж уночі завдати контрударів по тайських силах.
 
амбоджа потребує миру, але її змусили контратакувати для захисту нашої території", – написав він у Facebook, додавши, що міцні укріплення та озброєння забезпечують камбоджійським військам перевагу в обороні від "вторгнення ворога".
 
У Таїланді військові повідомили про сутички в п’яти прикордонних провінціях. Вони також заявили, що операція, очолювана ВМС у провінції Трат, спрямована на витіснення камбоджійських солдатів, має незабаром завершитися. За їхніми словами, Камбоджа застосовує артилерію, реактивні системи та дрони з бомбами для атаки на тайські війська.
 
"Таїланд налаштований захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, і тому військові заходи будуть вжиті за потреби", – заявив речник Міноборони контр-адмірал Суразант Конгсірі.
 
Міноборони Камбоджі звинуватило Таїланд у "жорстоких і незаконних діях", повідомивши про дев’ять загиблих цивільних від понеділка та 20 тяжко поранених. Тайські офіційні особи заявили про загибель трьох солдатів і 29 поранених.
 
Обидві країни повідомили про евакуацію сотень тисяч людей з прикордонних районів.

 

війна в Україніросія окупантиКамбоджа

Останні матеріали

Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 23:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється