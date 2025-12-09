Бойові дії між Таїландом і Камбоджею поширюються уздовж спірного кордону

Бойові дії між Камбоджею та Таїландом уздовж їхнього спірного кордону у вівторок загострилися, і обидві країни заявили, що не відступлять у питанні захисту свого суверенітету.

Оскільки сторони звинувачують одна одну у початку нових сутичок у понеділок, лишається незрозумілим, чи можливо зберегти перемир’я, укладене в липні за посередництва президента США Дональда Трампа.

Колишній лідер Камбоджі Хун Сен заявив, що країна витримала 24 години, щоб дотриматися перемир’я та забезпечити евакуацію, перш ніж уночі завдати контрударів по тайських силах.

"Камбоджа потребує миру, але її змусили контратакувати для захисту нашої території", – написав він у Facebook, додавши, що міцні укріплення та озброєння забезпечують камбоджійським військам перевагу в обороні від "вторгнення ворога".

У Таїланді військові повідомили про сутички в п’яти прикордонних провінціях. Вони також заявили, що операція, очолювана ВМС у провінції Трат, спрямована на витіснення камбоджійських солдатів, має незабаром завершитися. За їхніми словами, Камбоджа застосовує артилерію, реактивні системи та дрони з бомбами для атаки на тайські війська.

"Таїланд налаштований захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, і тому військові заходи будуть вжиті за потреби", – заявив речник Міноборони контр-адмірал Суразант Конгсірі.

Міноборони Камбоджі звинуватило Таїланд у "жорстоких і незаконних діях", повідомивши про дев’ять загиблих цивільних від понеділка та 20 тяжко поранених. Тайські офіційні особи заявили про загибель трьох солдатів і 29 поранених.

Обидві країни повідомили про евакуацію сотень тисяч людей з прикордонних районів.