Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовий отримав поранення
Бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
"2 березня російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями ... В результаті обстрілу один наш захисник був поранений", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС .
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти: двічі, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120 мм - навколо села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - у селища Піски; зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - неподалік населеного пункту Павлопіль", - відзначили в штабі ООС.
Також обстрілу піддалося селище Травневе.
"З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Новозванівка і Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін", - підсумували в штабі ООС.
За даними української розвідки, один бойовик НЗФ був ліквідований і один поранений. Крім того, знищена одна одиниця військової техніки супротивник
Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
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