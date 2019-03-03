Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовий отримав поранення

Бойовики незаконних збройних формувань порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"2 березня російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями ... В результаті обстрілу один наш захисник був поранений", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС .

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти: двічі, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120 мм - навколо села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - у селища Піски; зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - неподалік населеного пункту Павлопіль", - відзначили в штабі ООС.

Також обстрілу піддалося селище Травневе.

"З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Новозванівка і Золоте-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін", - підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, один бойовик НЗФ був ліквідований і один поранений. Крім того, знищена одна одиниця військової техніки супротивник

Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.