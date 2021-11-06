Brexit: Франція не згодна на якісь зміни до "ірландського протоколу", як хоче Лондон

Яякщо через шість місяців ми чуємо, що погоджених умов неможливо дотримуватися - це означає, що ніякі домовленості не будуть поважатися", - заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виступає проти будь-яких змін до протоколу щодо Північної Ірландії - частини угоди про Brexit, як того хочуть у Лондоні.

Макрон заявив, що Франція не готова переглядати будь-які пункти "ірландського" протоколу, і що такі прохання з Лондона через пів року після підписання договору виглядають "несерйозно" і викликають сумніви у тому, наскільки надійні угоди з Британією, повідомляє "Європейська правда".

"На мою думку, це несерйозно - хотіти переглянути у липні щось, що фіналізували у грудні після років перемовин і роботи… І якщо через шість місяців ми чуємо, що погоджених умов неможливо дотримуватися - це означає, що ніякі домовленості не будуть поважатися. Я вірю у вагу угод, потрібен серйозний підхід. Тут нема про що вести перемовини, це потрібно виконувати", - заявив Макрон.

Остання зустріч щодо "ірландського протоколу" цього тижня закінчилася без результатів.

Нагадаємо, щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.

Нагадаємо, що Рада ЄС схвалила торгову угоду щодо відносин з Британією після Brexit, а також угоду про співпрацю і безпеку інформації, що є фінальним кроком у ратифікації угоди Євросоюзом.