Британія анонсувала термінове постачання ракет до систем ППО України після масованого ракетного удару рф

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє міністр оборони Британії Грант Шаппс.

"Велика Британія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів путіна", - йдеться в заяві.

За його словами, сотні ракет для ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора путіна.

"путін перевіряє обороноздатність України і рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги", - додав міністр.

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Обстріл засудила низка європейських країн.