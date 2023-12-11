Британія формує новий підрозділ для протидії компаніям, які ухиляються від російських санкцій

Компанії, які порушують санкції, у тому числі запроваджені після війни в Україні, будуть покарані суворіше.

Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, що ухиляються від російських санкцій

Про це повідомляє парламент Великобританії .

Компанії, які порушують санкції, у тому числі запроваджені після війни в Україні, будуть покарані суворіше. Для цього у Великій Британії створили Управління з реалізації торгових санкцій (OTSI).

OTSI стежитиме за дотриманням торгових санкцій, зокрема проти Росії. Підрозділ допомагатиме компаніям дотримуватись санкцій, а також розслідувати порушення. Якщо порушення будуть доведені, управління може оштрафувати компанію або передати справу до HMRC (Службу доходів та митниці) для кримінального переслідування.

Крім того, OTSI стежитиме за діяльністю компаній, які можуть намагатись обійти санкції, відправляючи продукцію через інші країни.

"За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у Росії було б понад 400 мільярдів доларів для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару Росії там, де їй болючіше, і позбавляємо російського диктатора Путіна ресурсів, необхідних йому для фінансування його незаконної війни в Україні", - сказала міністр із санкцій Енн-Марі Тревельян.

Управління розпочне свою роботу на початку 2024 року, як тільки набудуть чинності нові законодавчі вимоги, та посилить чинну роботу уряду щодо забезпечення дотримання торгових санкцій Великобританії.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія ввела санкції проти 17 представників білоруської судової системи за участь у репресіях проти власних громадян.