Британія готова "ввести війська" в Україну після припинення вогню

03 вересня 2025, 20:52
Британія готова
Фото: globalpublicsquare.blogs.cnn.com
Лондон розглядає участь у багатонаціональній місії, яка допоможе стабілізувати ситуацію в країні після встановлення миру.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що Лондон готовий відправити війська в Україну одразу після встановлення припинення вогню. Однак він утримався від розкриття деталей, пославшись на питання безпеки.

Про це пише гахета Financial Times.

Видання зазначає, що Гілі вважає, що це не символічна ініціатива, а серйозне зобов’язання країни, що входить до "коаліції готових" широкого альянсу з понад 30 країн, які вже розробляють детальні плани на випадок перемир’я.

Після оголошення про припинення бойових дій Британія відразу готова "ввести війська на місце" та забезпечити безпечне небо, море і підтримати українські війська, повідомив міністр.

Гілі також зауважив, що будь-які британські війська матимуть право на самозахист у разі нападу, але основною метою є відновлення та зміцнення обороноздатності України, а не безпосереднє ведення бойових дій.

Раніше, як зазначив сам міністр, у Брюсселі понад 200 військових планувальників із 30 країн уже задіяні у формуванні планів "дня припинення вогню".

Британські зусилля здійснюються в рамках спільної ініціативи з Францією - "Coalition of the Willing", яка передбачає розгортання багатонаціональних сил для безпеки України після завершення війни. 

У разі встановлення миру, ці війська не виконуватимуть традиційні миротворчі місії, а зосередяться на підтримці українських сил та забезпеченні ключових об’єктів.

 
