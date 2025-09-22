Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія готова збивати російські літаки над країнами НАТО

22 вересня 2025, 21:29
Британія готова збивати російські літаки над країнами НАТО
​​Альянс більше не буде миритися з провокаціями в небі Європи.

Велика Британія готова вживати рішучих заходів у відповідь на порушення повітряного простору країн-членів НАТО з боку росії. Зокрема, йдеться про можливість збивати російські літаки, якщо ситуація того вимагатиме.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, повідомляє Sky News, передає РБК-Україна.

"Якщо нам доведеться протистояти літакам, які без дозволу з’являються в повітряному просторі НАТО, – ми це зробимо", – наголосила Купер.

За її словами, нещодавні дії рф вона розцінює як "небезпечні й безрозсудні", що загрожують територіальній цілісності суверенних держав і підривають європейську безпеку.

Купер попередила, що навмисні провокації з боку РФ можуть призвести до прямого збройного зіткнення між росією і НАТО.

"Наш Альянс є оборонним, але не майте ілюзій і ми готові до всіх необхідних дій для захисту повітряного простору та території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі", – заявила очільниця британського МЗС.

Вона також підкреслила, що Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, зокрема Статут ООН, посилюючи агресію проти України та допускаючи "безрозсудні" вторгнення в повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії.

Купер наголосила на єдності та силі Альянсу:

"Сукупна міць НАТО не має собі рівних. А наша рішучість захищати мир і безпеку - непохитна".

У своїй промові вона також засудила "імперіалістичну войовничість" Росії, назвавши її загрозою міжнародному миру, безпеці та фундаментальним цінностям, на яких побудована ООН.

"Ми маємо протистояти цій загрозі - заради безпеки всього світу", – підсумувала Купер.

 

Велика БританіяНАТОРосія

