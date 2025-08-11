Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія наполягає на участі України в мирних переговорах

11 серпня 2025, 18:32
У прем'єра Британії Кіра Стармера вважають, що будь-який мир має бути побудований з Україною, а не нав'язаний їй.

Британія вважає, що Україна має бути залучена до переговорів щодо припинення бойових дій. Мир не може бути нав'язаний Україні.

Про це повідомив речник уряду Британії, якого цитує Sky News.

"Ми ніколи не будемо довіряти президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але ми підтримуватимемо Україну, президента Трампа та європейські країни, коли ми вступаємо в ці переговори", - заявив речник.

У прем'єра Британії Кіра Стармера вважають, що будь-який мир має бути побудований з Україною, а не нав'язаний їй. 

"І ми не будемо винагороджувати агресію чи ставити під загрозу суверенітет. Україна сама вирішить своє майбутнє, і ми будемо підтримувати її на кожному кроці", - додав речник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня - за два дні до його зустрічі з російським диктатором владіміром путіним.

