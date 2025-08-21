Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія посилила санкції проти Ірану: під ударом радник верховного лідера

21 серпня 2025, 18:33
Британія оголосила про нові санкції проти п’яти фізичних і юридичних осіб.

У четвер, 21 серпня, уряд Великої Британії запровадив санкції проти п’яти іранських фігурантів - одного високопосадовця та чотирьох компаній, які, за даними Лондона, причетні до кампанії Тегерана з підриву регіональної та глобальної безпеки. 

Про це йдеться в заяві британського уряду.

До санкційного списку потрапив іранський нафтовий магнат та радник верховного лідера Ірану Хоссейн Шамхані, а також компанія Milavous Group, пов’язана з ним, і ще три юридичні особи.

Як зазначають у британському уряді, ці компанії допомагають Ірану обходити міжнародні санкції і заробляти мільярди на експорті нафти, спрямовуючи прибутки на дестабілізацію інших країн.

"Зупинити зловмисний вплив Ірану та забезпечити безпеку британського народу залишається нашим головним пріоритетом", - заявив молодший міністр Великої Британії з питань Близького Сходу Геміш Фальконер.

Нагадаємо, наприкінці липня аналогічні санкції проти Шамхані та його пов’язаних компаній запровадили Сполучені Штати.

 
