Британія відправила військових контролювати перемир'я в Газі
22 жовтня 2025, 18:11
Фото: Укрінформ
Вони приєднаються до багатонаціональної оперативної групи в Ізраїлі під керівництвом Сполучених Штатів.
Британія направила своїх військових до Ізраїлю для моніторингу крихкого перемир’я в Газі, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Politico.
Вони приєднаються до багатонаціональної оперативної групи в Ізраїлі під керівництвом Сполучених Штатів. Ця група контролює хід виконання угоди про перемир'я та сприяє координації гуманітарної допомоги.
Представник британського міноборони розповів, що до операції приєдналась "невелика група британських офіцерів з планування", включно із заступником командувача у званні генерала.
"Британія продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами з метою підтримки перемир'я в Газі, щоб визначити, як саме Британія може найкраще сприяти мирному процесу", - зазначив він.
У міноборони Британії додали, що британський заступник командувача очолить роботу з визначення подальшого внеску країни.
Politico наголосило, що уряд Кіра Стармера підтримує реалізацію 20-пунктного мирного плану Трампа. За його словами, Британія здатна відігравати важливу роль у стабілізації Гази, сприяючи моніторингу та консультуючи щодо роззброєння Хамас, використовуючи досвід Північної Ірландії.
Зазначається, що планів щодо введення британських військ до Гази немає, і офіцери не направляються до зони ведення бойових дій.