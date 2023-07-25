Британія вірить, що росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджає, що рф може нападати на цивільні кораблі в Чорному морі і заважати українському експорту зерна.

Про це міністр написав в Twitter.

"Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.

Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди" - йдеться в дописі.

Клеверлі вважає, що неодмінно обговорить недобросовісну поведінку росії на засіданні Ради безпеки ООН.