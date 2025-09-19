Британія ввела санкції проти прихильників рф у Грузії

Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі.

Велика Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну.

Відповідний прес-реліз опубліковано на сайті британського уряду.

"Оскільки військова стійкість росії слабшає, кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій, зокрема в Грузії", – йдеться у прес-релізі.

Так, санкції накладено на грузинського політика і медіамагната Левана Васадзе, який, за даними британського уряду, використовує свої медіаплатформи для "поширення проросійської дезінформації". Разом з ним покарано і бізнесмена Отара Парцхаладзе, який має широкі зв'язки з росією та найвищим керівництвом партії "Грузинська мрія", що наразі керує Грузією.

Які саме обмеження до них застосовані – не уточнюється.

Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Цим суднам тепер буде заборонено заходити до портів Великої Британії, а також буде відмовлено в доступі до Реєстру суден Великої Британії.

"Військова машина путіна спирається на міжнародну павутину для поширення брехні та фінансування цієї мережі. Ми перерізаємо ще один рятівний круг, переслідуючи та стримуючи тих у Грузії, хто підтримує незаконну війну путіна в Україні. кремль не повинен сумніватися: Велика Британія продовжуватиме викривати тіньові мережі, що підтримують путіна", – заявив заступник голови МЗС Британії Стівен Дауті.