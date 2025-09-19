Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія ввела санкції проти прихильників рф у Грузії

19 вересня 2025, 20:22
Британія ввела санкції проти прихильників рф у Грузії
Фото: з вільного доступу
Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі.

Велика Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну.

Відповідний прес-реліз опубліковано на сайті британського уряду.

"Оскільки військова стійкість росії слабшає, кремль дедалі більше звертається до посередників у третіх країнах для підтримки своїх військових та пропагандистських операцій, зокрема в Грузії", – йдеться у прес-релізі. 

Так, санкції накладено на грузинського політика і медіамагната Левана Васадзе, який, за даними британського уряду, використовує свої медіаплатформи для "поширення проросійської дезінформації". Разом з ним покарано і бізнесмена Отара Парцхаладзе, який має широкі зв'язки з росією та найвищим керівництвом партії "Грузинська мрія", що наразі керує Грузією. 

Які саме обмеження до них застосовані – не уточнюється.

Крім того, накладено санкції на ще два танкери так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту до грузинського порту Батумі. Цим суднам тепер буде заборонено заходити до портів Великої Британії, а також буде відмовлено в доступі до Реєстру суден Великої Британії.  

"Військова машина путіна спирається на міжнародну павутину для поширення брехні та фінансування цієї мережі. Ми перерізаємо ще один рятівний круг, переслідуючи та стримуючи тих у Грузії, хто підтримує незаконну війну путіна в Україні. кремль не повинен сумніватися: Велика Британія продовжуватиме викривати тіньові мережі, що підтримують путіна", – заявив заступник голови МЗС Британії Стівен Дауті.

