ПОЛІТИКА

Британія запровадила нові санкції проти росії: під обмеження потрапили "Роснефть" та "Лукойл"

15 жовтня 2025, 16:07
Фото: vedomosti.ru
Велика Британія розширила санкційний список проти росії, додавши ще 40 компаній і фізичних осіб, серед яких великі енергетичні підприємства, банки та посередники, що допомагали кремлю обходити обмеження.

Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження ввели проти банків та установ, які займаються фінансовими операціями. Йдеться про Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, "Примсоцбанк", "Национальную систему платежных карт" (NSPK).

Підприємства оборонного сектору агресора також тепер підлягають обмеженням. Мова йде, зокрема, про Pergam-Engineering JSC - компанію, яка займається діагностикою обладнання.

Уряд Британії не оминув також і приватні та офшорні компанії, зареєстровані в ОАЕ, Китаї, Сінгапурі, Туреччині, Індії та Таїланді, які допомагали москві обходити санкції, постачати технології або підтримувати енергетичний сектор рф.

"Всі компанії та особи звинувачуються у дестабілізації України, підтримці російського уряду або отриманні вигоди від співпраці з ним",- йдеться в урядовому документі про санкції.

Зазначається, що порушення санкційного режиму у Великій Британії може вважатися кримінальним злочином.

