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Британці заявили, що не заплатять за Росію в РЄ та розповіли про єдинорогів

У Страсбурзі триває дискусія про те, що робити з Росією, яка перебуває під санкційним тиском у ПАРЄ та повністю зупинила сплату внесків до бюджету Ради Європи
Велика Британія не має наміру компенсувати бюджету Ради Європи внески Росії, яка припинила виплати чере накладені санкції.
Британці заявили, що не заплатять за Росію в РЄ та розповіли про єдинорогів Фото:facebook.com/ukraine.coe

"Британія знову заявила учора, сьогодні і скаже завтра, якщо знадобиться, що вона не братиме на себе російські неплатежі. Порушують Статут? Ми не можемо платити більше у відповідь", - написав Івон у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У Страсбурзі триває дискусія про те, що робити з Росією, яка перебуває під санкційним тиском у ПАРЄ та повністю зупинила сплату внесків до бюджету Ради Європи, вимагаючи повністю скасувати санкційний механізм. Внесок РФ становить приблизно 33 млн євро, або 7% від бюджету організації.

Він вказав на статті Статуту Ради Європи, які передбачають припинення членства. Зокрема, стаття 7 передбачає, що будь-який член Ради Європи може вийти, офіційно повідомивши генсека про свій намір зробити це. Вихід набуває чинності в кінці фінансового року, в якому було направлено повідомлення, якщо воно надається протягом перших дев'яти місяців цього фінансового року.

Стаття 8 передбачає виключення країни у разі серйозних порушень прав людини і фундаменталньих свобод. Рішення має приймати Комітет міністрів.

Стаття 9 вказує, що Комітет міністрів може призупинити право представництва країни, яка не виконала своїх фінансових зобов'язань.

"Я сподіваюся, що хтось одного дня прочитає Статут Ради Європи і прийде до висновку, що діє стаття 9, а статті 7 і 8 стосуються єдинорогів", - написав британський посол.

Нагадаємо, що прихильники Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи підготували план, який передбачає позбавлення ПАРЄ права накладати санкції на РФ.

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06 04 2019 12:47
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