Британці заявили, що не заплатять за Росію в РЄ та розповіли про єдинорогів
"Британія знову заявила учора, сьогодні і скаже завтра, якщо знадобиться, що вона не братиме на себе російські неплатежі. Порушують Статут? Ми не можемо платити більше у відповідь", - написав Івон у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
У Страсбурзі триває дискусія про те, що робити з Росією, яка перебуває під санкційним тиском у ПАРЄ та повністю зупинила сплату внесків до бюджету Ради Європи, вимагаючи повністю скасувати санкційний механізм. Внесок РФ становить приблизно 33 млн євро, або 7% від бюджету організації.
Він вказав на статті Статуту Ради Європи, які передбачають припинення членства. Зокрема, стаття 7 передбачає, що будь-який член Ради Європи може вийти, офіційно повідомивши генсека про свій намір зробити це. Вихід набуває чинності в кінці фінансового року, в якому було направлено повідомлення, якщо воно надається протягом перших дев'яти місяців цього фінансового року.
Стаття 8 передбачає виключення країни у разі серйозних порушень прав людини і фундаменталньих свобод. Рішення має приймати Комітет міністрів.
Стаття 9 вказує, що Комітет міністрів може призупинити право представництва країни, яка не виконала своїх фінансових зобов'язань.
"Я сподіваюся, що хтось одного дня прочитає Статут Ради Європи і прийде до висновку, що діє стаття 9, а статті 7 і 8 стосуються єдинорогів", - написав британський посол.
Нагадаємо, що прихильники Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи підготували план, який передбачає позбавлення ПАРЄ права накладати санкції на РФ.
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