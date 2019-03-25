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Будьмо реалістами: Порошенко заявив, що Україна ще не пройшла точку неповернення до минулого

Президент переконаний, що точку неповернення Україна пройде вже у найближчі п'ять років, зазначивши, що країна вже багато встигла зробити на цьому шляху
Президент Петро Порошенко вважає, що Україна поки що не пройшла точку неповернення до минулого, яке зв'язує країну з Росією.
Будьмо реалістами: Порошенко заявив, що Україна ще не пройшла точку неповернення до минулого Фото: president.gov.ua

"Будемо реалістами, будемо говорити тільки правду, можливо, ми не перетнули ще фінішну стрічку. Я повинен констатувати - точку неповернення, на жаль, ми не пройшли, але... кожен наш крок у цьому напрямку - це поразка Путіна, це - впевненість у наших силах, це повага, яку демонструють наші партнери - з ЄС, з країн Великої сімки, з США, партнери по НАТО", - заявив глава держави під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Росія через екстремістів і радикалів прагне зірвати вибори в Україні та залякати людей.

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25 03 2019 16:21
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