ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко вважає, що Україна поки що не пройшла точку неповернення до минулого, яке зв'язує країну з Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Будьмо реалістами: Порошенко заявив, що Україна ще не пройшла точку неповернення до минулого
Президент переконаний, що точку неповернення Україна пройде вже у найближчі п'ять років, зазначивши, що країна вже багато встигла зробити на цьому шляху
Фото: president.gov.ua
"Будемо реалістами, будемо говорити тільки правду, можливо, ми не перетнули ще фінішну стрічку. Я повинен констатувати - точку неповернення, на жаль, ми не пройшли, але... кожен наш крок у цьому напрямку - це поразка Путіна, це - впевненість у наших силах, це повага, яку демонструють наші партнери - з ЄС, з країн Великої сімки, з США, партнери по НАТО", - заявив глава держави під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Росія через екстремістів і радикалів прагне зірвати вибори в Україні та залякати людей.
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