Бундестаг проголосував за рекомендацію передати Україні Taurus

Це рішення має підтримати канцлер Німеччини.

Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у Facebook.

"За" проголосували 382 парламентарі, "проти" — 284.

За словами Чернєва, це коаліційний документ, у якому йдеться про надання Україні "систем дальньої дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора".

Тепер рішення за канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Раніше депутати відхилили пропозицію опозиції, в якій вказувалося, що мова йде про ракети Taurus.

Нагадаємо, Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

Сьогодні стало відомо, що німецький Бундестаг - конституційний та законодавчий орган проведе дебати щодо того, чи потрібно надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.