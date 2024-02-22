Бундестаг проведе дебати щодо передачі Україні ракет Taurus
Про це пише німецький портал Tagesschau.
Депутати розглянуть дві пропозиції.
В одному з документі від фракцій "світлофорної коаліції": СДПН, Зелених і Вільних демократів, узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики.
В другому проєкті ж, який запропонувала опозиція ХДС-ХСС, прямо згадані ракети Taurus.
Всередині коаліції досі немає єдності з цього питання.
Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, бо остаточне рішення залежить від Федеральної ради безпеки, яка збирається таємно.
До її складу входять канцлер, міністр закордонних справ, міністр оборони і міністр фінансів.
Ще з минулого року Київ закликає Берлін розпочати постачання далекобійних ракет Taurus. Але Берлін поки що відмовляється від таких поставок. Проти виступає сам канцлер - Олаф Шольц.
Ми писали, що смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні.