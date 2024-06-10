Частина українських F-16 зберігатиметься на авіабазах за кордоном, аби винищувачі не були мішенями
Про це розказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, пише Радіо Свобода.
"Не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів", – заявив Голубцов.
Він додав, що на сьогодні 4 країни підтвердили надання F-16 Україні. Проте в майбутньому ще більше держав можуть передавати літаки нашій країні, адже на Заході винищувачі F-16 поступово замінюють на F-35 і тому цих літаків буде більше.
Та й пропонувати, напевно, Україні їх також будуть, вважає начальник авіації.
Щодо 30-ти літаків, то потрібно розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну.
"Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує", - сказав Голубцов.
Він додав, що Україна зберігатиме частину наданих літаків F-16 на авіабазах за кордоном. Начальник авіації командування Повітряних сил зазначив, що мета такого рішення — щоб F-16 не були мішенями. Також ці літаки будуть використовуватись для підготовки нових українських пілотів.
Ми також повідомляли, що Україна тисне на США та Європу щодо посилення підготовки пілотів F-16.