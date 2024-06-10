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Частина українських F-16 зберігатиметься на авіабазах за кордоном, аби винищувачі не були мішенями

10 червня 2024, 13:48
Частина українських F-16 зберігатиметься на авіабазах за кордоном, аби винищувачі не були мішенями
Defensie.nl
Відомо, що на сьогодні 4 країни підтвердили надання F-16 Україні.

Про це розказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, пише Радіо Свобода

"Не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів", – заявив Голубцов.

Він додав, що на сьогодні 4 країни підтвердили надання F-16 Україні. Проте в майбутньому ще більше держав можуть передавати літаки нашій країні, адже на Заході винищувачі F-16 поступово замінюють на F-35 і тому цих літаків буде більше. 

Та й пропонувати, напевно, Україні їх також будуть, вважає начальник авіації. 

Щодо 30-ти літаків, то потрібно розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. 

"Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує", - сказав Голубцов.

Він додав, що Україна зберігатиме частину наданих літаків F-16 на авіабазах за кордоном. Начальник авіації командування Повітряних сил зазначив, що мета такого рішення — щоб F-16 не були мішенями. Також ці літаки будуть використовуватись для підготовки нових українських пілотів. 

Ми також повідомляли, що Україна тисне на США та Європу щодо посилення підготовки пілотів F-16.

 

війна в Українівинищувач f-16

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