Відомо, що на сьогодні 4 країни підтвердили надання F-16 Україні.

Про це розказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, пише Радіо Свобода.

"Не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів", – заявив Голубцов.

Він додав, що на сьогодні 4 країни підтвердили надання F-16 Україні. Проте в майбутньому ще більше держав можуть передавати літаки нашій країні, адже на Заході винищувачі F-16 поступово замінюють на F-35 і тому цих літаків буде більше.

Та й пропонувати, напевно, Україні їх також будуть, вважає начальник авіації.

Щодо 30-ти літаків, то потрібно розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну.

"Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує", - сказав Голубцов.

Він додав, що Україна зберігатиме частину наданих літаків F-16 на авіабазах за кордоном. Начальник авіації командування Повітряних сил зазначив, що мета такого рішення — щоб F-16 не були мішенями. Також ці літаки будуть використовуватись для підготовки нових українських пілотів.

Ми також повідомляли, що Україна тисне на США та Європу щодо посилення підготовки пілотів F-16.