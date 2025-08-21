Чехія готова долучитися до миротворчої місії в Україні

Йдеться про контроль демілітаризованої зони після укладення можливої мирної угоди.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що у разі розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні, Чехія може і повинна стати частиною цієї місії.

Про це повідомляє портал České noviny.

За словами Павела, Чехія від початку повномасштабного вторгнення рф активно підтримує Україну й бере участь у мирному процесі, тому її участь у миротворчій місії є логічним кроком.

"Існує також ідея, що вздовж лінії зіткнення, незалежно від того, яка угода буде досягнута, може бути створена демілітаризована зона. Вона потребуватиме не лише технічного, але й фізичного контролю. Імовірно, це передбачатиме розміщення міжнародних сил", - зазначив президент.

Водночас позиція Міністерства оборони Чехії дещо стриманіша. Міністр оборони Яна Чернохова нещодавно заявила, що наразі участь чеських військових у таких місіях не розглядається. Вона додала, що у випадку участі Чехії після досягнення перемир’я, роль армії могла б бути подібною до тієї, яку вона відігравала після конфлікту в колишній Югославії.

За її словами, чеські військові не перебуватимуть на лінії зіткнення.

Президент Павел також визнав, що поки складно передбачити остаточний формат можливої миротворчої місії:

"Я не можу уявити, яким буде результат, адже ще недавно російська сторона категорично відкидала присутність будь-яких іноземних сил на території України. Проте, можливо, ця позиція зміниться", - сказав він.

Речник Міністерства оборони Давид Шіма уточнив, що участь Чехії в міжнародній місії може включати, зокрема, навчання українських військових або допомогу в розмінуванні.

Також Британія готова ввести війська, але лише після припинення вогню.