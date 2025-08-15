Британія готова ввести війська, але лише після припинення вогню

Рішення ухвалено в рамках ініціативи "Коаліція охочих"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром путіним "може стати першим кроком" до миру.

Він підкреслив готовність Британії ввести війська в Україну за умови, що буде укладене припинення вогню, інформує Financial Times.

Гілі повідомив, що "Коаліція охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція, наразі налічує понад 200 військових планувальників із 30 держав. Вони працюють над детальним планом припинення вогню, і бойові сили готові діяти вже з першого дня.

Зокрема, Гілі зазначив, що Британські війська готові діяти відразу після встановлення миру.

Також за його словами, у разі нападу вони матимуть право на самооборону.

Основна мета: забезпечити безпечне небо, море та відновити збройні сили України як найкращий засіб стримування можливої агресії з боку рф.

За даними Reuters, Британія, Франція та Німеччина як співголови "Коаліції охочих" заявили про готовність долучитися, зокрема шляхом розгортання "reassurance force" після досягнення умов припинення вогню.

При цьому наголосили, що Україна має отримати надійні гарантії суверенітету та територіальної цілісності, і що Росія не повинна мати права вето у питанні її інтеграції до ЄС та НАТО

