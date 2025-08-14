Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія змінює формат миротворчої місії в Україні: без великого контингенту

14 серпня 2025, 11:39
Фото: з вільних джерел
Замість 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст, запропоновано більш реалістичну місію з акцентом на безпеку, логістику та підготовку українських сил.

Велика Британія планує переглянути свою участь у післявоєнній миротворчій місії в Україні, скоротивши амбіції щодо масштабної присутності військ. 

Про це повідомляє газета The Times.

За її даними, командування британської армії відмовилося від планів масштабного розгортання військ в Україні після завершення активної фази війни з росією. Причиною стали побоювання деяких європейських країн щодо надмірних ризиків і небажання надавати достатню кількість військовослужбовців для стримування рф.

Натомість тепер пропонується "реалістичніша" місія, яка включатиме:

  • охорону повітряного простору над західною Україною (зокрема, патрулювання літаками Typhoon або F-35);

  • логістичну підтримку та переоснащення Сухопутних військ України;

  • навчання українських військових у регіонах, де менша загроза російських атак;

  • участь у розмінуванні Чорного моря та забезпеченні безпечного судноплавства до і з українських портів.

Окремі деталі обговорювалися під час нещодавньої віртуальної зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії сера Кіра Стармера, Президента України Володимира Зеленського та європейських союзників із Дональдом Трампом — напередодні його запланованих переговорів із Владіміром Путіним.

Запропонована місія має не лише оборонний, а й психологічний ефект: її завдання це зміцнити довіру українського суспільства до безпеки в регіонах, допомогти у відновленні авіасполучення та гарантувати захист критичної інфраструктури.

 
миротворціВелика Британія

