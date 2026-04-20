Через кризу з житлом Ірландія переглядає політику допомоги українським біженцям

20 квітня 2026, 19:06
Через кризу з житлом Ірландія переглядає політику допомоги українським біженцям
Країна готує фінансовий пакет для їхнього повернення.

Уряд Ірландії готує спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину. 

Про це домляє The Times з посиланням на представників влади.

За планами уряду, протягом наступного року країна повністю припинить дію контрактів на безкоштовне розміщення українських біженців. За словами міністра з питань міграції Колма Брофі, нинішній рівень підтримки є надмірним, оскільки жодна інша держава ЄС такого не забезпечує.

"Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 тисяч людей, які прибули на початку повномасштабної війни, фактично повністю утримуються державою з моменту приїзду. Від цієї практики ми будемо відмовлятися", – заявив міністр.

Він наголосив, що біженцям доведеться шукати альтернативні варіанти проживання або повертатися додому, оскільки договори на безкоштовне житло поступово припинятимуться. За його словами, уряд має намір завершити цей процес упродовж найближчих 12 місяців після остаточного затвердження рішення кабінетом міністрів.

Водночас чиновники розробляють нову політику одноразових виплат, яка має збігтися із завершенням дії директиви про тимчасовий захист у березні наступного року. 

"Логічно надати щедру фінансову допомогу для повернення людей", – зазначив Брофі.

Наразі програма добровільного повернення передбачає виплати до 2 500 євро на людину або до 10 000 євро на родину. Очікується, що для українців ці суми можуть бути збережені або переглянуті.

Крім того, уряд планує скоротити виплати ірландським родинам, які приймають українців: з 600 євро на місяць до 400 євро, а згодом і повністю їх скасувати. У владі пояснюють такі кроки гострим дефіцитом житла в країні та необхідністю повернути готельні номери туристичному сектору.

 
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
