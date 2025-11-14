Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу

14 листопада 2025, 21:55
Прокурор просить про тримання під вартою.
Правоохоронці вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
 
Про це повідомили у НАБУ.
 
Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, утім з деталей справи випливає, що ідеться про Олексія Чернишова.
 
За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні.
 
Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Дії експосадовця кваліфікують за ст. 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. Колишньому віцепрем’єр-міністру повідомили про підозру у незаконному збагаченні 11 листопада.
 
Нагадаємо, Олексій Чернишов нині фігурує в корупційній справі про "відкати" в компанії "Енергоатом". Як заявляв прокурор САП, на записах прослуховування Чернишова називають за прізвиськом Че Гевара.

 

війна в Україніросія окупантиЧернишов

