Чоловік, який назвав мера Гандоном, довів у суді, що мав на увазі французького письменника-фантаста

Апеляційний суд не побачив доказів того, що відповідач словом Гандон хотів образити мера, і закрив справу

Київський апеляційний суд звільнив від адміністративної відповідальності жителя Тетіїва Київської області, який назвав мера міста "гандоном".

Інцидент трапився у квітні 2019 року в Тетієві. Під час зборів з приводу зариблення річки Роська відповідач, вказуючи на мера, сказав, що "такі гандон пишуть неправду", інформує профільне видання "Судовий репортер".

Мер звернувся до Тетіївський районний суд. Цей суд визнав відповідача винним у дрібному хуліганстві і оштрафував на 51 гривню (менше $2).

Після цього, відповідач звернувся до Апеляційного суду. Він стверджував, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона, "оскільки вважав, що його опонент, як і французький письменник, розповідає фантастичні речі".