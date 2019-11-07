CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївський апеляційний суд звільнив від адміністративної відповідальності жителя Тетіїва Київської області, який назвав мера міста "гандоном".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чоловік, який назвав мера Гандоном, довів у суді, що мав на увазі французького письменника-фантаста
Апеляційний суд не побачив доказів того, що відповідач словом Гандон хотів образити мера, і закрив справу
Ів Гандон
Інцидент трапився у квітні 2019 року в Тетієві. Під час зборів з приводу зариблення річки Роська відповідач, вказуючи на мера, сказав, що "такі гандон пишуть неправду", інформує профільне видання "Судовий репортер".
Мер звернувся до Тетіївський районний суд. Цей суд визнав відповідача винним у дрібному хуліганстві і оштрафував на 51 гривню (менше $2).
Після цього, відповідач звернувся до Апеляційного суду. Він стверджував, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона, "оскільки вважав, що його опонент, як і французький письменник, розповідає фантастичні речі".
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