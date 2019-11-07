Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чоловік, який назвав мера Гандоном, довів у суді, що мав на увазі французького письменника-фантаста

Апеляційний суд не побачив доказів того, що відповідач словом Гандон хотів образити мера, і закрив справу
Київський апеляційний суд звільнив від адміністративної відповідальності жителя Тетіїва Київської області, який назвав мера міста "гандоном".
Чоловік, який назвав мера Гандоном, довів у суді, що мав на увазі французького письменника-фантаста Ів Гандон

Інцидент трапився у квітні 2019 року в Тетієві. Під час зборів з приводу зариблення річки Роська відповідач, вказуючи на мера, сказав, що "такі гандон пишуть неправду", інформує профільне видання "Судовий репортер".

Мер звернувся до Тетіївський районний суд. Цей суд визнав відповідача винним у дрібному хуліганстві і оштрафував на 51 гривню (менше $2).

Після цього, відповідач звернувся до Апеляційного суду. Він стверджував, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона, "оскільки вважав, що його опонент, як і французький письменник, розповідає фантастичні речі".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2019 16:41
ТЕГИ: суд, курйоз
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.