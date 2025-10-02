Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чорногорія прагне вступити до ЄС до 2028 року

02 жовтня 2025, 11:29
Фото: TROPICANA
Прем’єр країни озвучив цю ціль на саміті в Копенгагені.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що його країна має амбітну мету — стати 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року. Про це він повідомив журналістам під час прибуття на саміт Європейської політичної спільноти, який 2 жовтня проходить у Копенгагені.

Як передає Європейська правда, Спаїч наголосив, що Чорногорія вже тривалий час виконує вимоги ЄС і є одним із лідерів серед країн-кандидатів.

"Чорногорія - лідер у процесі розширення. Ми є країною-кандидатом, і я використовую цю чудову платформу, щоб ще раз підкреслити наше рішуче бажання стати 28-м членом ЄС до 2028 року", - заявив глава уряду.

Спаїч також закликав європейських лідерів розпочати підготовку до укладення договору про приєднання Чорногорії до ЄС. За його словами, країна веде переговори з 2012 року, і за цей час досягла вагомого прогресу:

"Ми  маленька країна, член НАТО, яка повністю узгоджує свою зовнішню політику з ЄС. Ми вже використовуємо євро як валюту, і вважаємося найбільш інституційно готовою країною-кандидаткою", — додав Спаїч.

Він висловив сподівання, що саміт у Копенгагені стане новим поштовхом для розширення ЄС та зміцнення довіри до європейських перспектив Балканського регіону.

Зранку ми писали, що Зеленський розпочав візит до Данії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

 

