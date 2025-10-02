Зеленський розпочав візит до Данії для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Очікуються переговори з лідерами держав щодо євроінтеграції, безпеки та підтримки України.

Сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, прибув до Копенгагена для участі в саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС).

Про це повідомляє телеканал Датського радіо DR.

Зустріч проходить у виставковому центрі Bella Center, де Зеленський уже провів двосторонню розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Опубліковані фото свідчать про активну дипломатичну участь української делегації на полях саміту.

Захід у Копенгагені відбувається наступного дня після неформального саміту лідерів ЄС, під час якого Володимир Зеленський звернувся до учасників у форматі відеовиступу. У своєму зверненні він закликав якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер про вступ до ЄС для України та Молдови.

Раніше глава Європейської ради Антоніу Кошта, підбиваючи підсумки саміту, наголосив, що Євросоюз має дотримуватись узятих на себе зобов’язань і забезпечити політичну й інституційну підтримку європейської інтеграції України.