CNN розповіло, чому путін не готовий до зустрічі із Зеленським

кремль уникає переговорів напряму, але розглядає інші формати.

Після того як у Білому домі було досягнуто згоди щодо підготовки двосторонньої зустрічі путіна та Володимира Зеленського, кремль знизив очікування. Очевидно, що російський правитель не готовий до переговорів з українським лідером - ні зараз, ні в майбутньому.

Помічник президента рф Юрій Ушаков заявив, що йдеться лише про "можливість підвищення рівня представників". Міністр закордонних справ Сергій Лавров додав, що росія не відмовляється від жодних форматів, але наголосив на "ретельній підготовці" будь-яких зустрічей на найвищому рівні.