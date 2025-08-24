CNN: українські удари по НПЗ спричинили рекордне зростання цін на бензин у росії

російські компанії терміново закуповують нафту в білорусі, аби вирішити проблему внутрішнього дефіциту.

Через збільшення кількості українських атак на російські нафтопереробні заводи у рф рекордно зросли ціни на бензин.

Про це пише CNN.

У виданні наголосили, що Україна зосереджує свої атаки на НПЗ, насосних станціях та паливних поїздах, намагаючись завдати шкоди військовій машині рф та порушити повсякденне життя в країні. Зазначається, що влітку попит на бензин серед російських водіїв та фермерів найбільший.

За інформацією CNN, лише в цьому місяці українські безпілотники атакували щонайменше десять ключових енергетичних об'єктів рф.

"І ця стратегія, здається, працює. За даними української розвідки, нафтова переробка, що зазнала ударів, становить понад 44 мільйони тонн продукції на рік, що перевищує 10% потужностей росії", - нагадали у публікації.

Однією з цілей став величезний нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді, який є найбільшим на півдні росії.

"CNN визначила місце розташування хмар диму, що піднімалися над заводом, який був атакований рано вранці 14 серпня. Міністерство оборони росії визнало пошкодження заводу, який був знову атакований 19 серпня", - додали у матеріалі.

Також Україна атакувала великий НПЗ у Саратові на початку серпня. Як розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), пожежі сталися й на іншому НПЗ, а саме у Ростовській області вже за два дні після того, як він вперше був атакований.

На тлі таких подій у кількох регіонах рф та анексованому Криму фіксується дефіцит бензину. Так званий губернатор регіону Сергій Аксьонов, якого призначила окупаційна влада, заявив, що дефіцит пов'язаний з "логістичними проблемами" та додав, що уряд "вживає всіх можливих заходів для закупівлі необхідних обсягів палива та стабілізації цін".

Водночас активіст руху спротиву "Жовта стрічка" заявив, що найпопулярніший вид бензину зник, тому "розуміння того, що це результат ефективної роботи дронів на російську економіку, не дозволяє мені сумувати".

Крім того, гуртові ціни на бензин на біржі в Санкт-Петербурзі зросли майже на 10% лише за цей місяць та приблизно на 50% з початку року.

"Значна частина цього зростання перекладається на споживачів, особливо це відчутно на Далекому Сході росії. Аналітики не очікують полегшення ситуації принаймні протягом місяця, попри те, що наприкінці липня російський уряд ввів заборону на експорт бензину, що, в свою чергу, сприяло зростанню експорту сирої нафти", - додали у CNN.

Своєю чергою керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов прокоментував ситуацію так:

"На жаль, наш прогноз на даний момент несприятливий - найімовірніше, нам доведеться чекати щонайменше ще місяць, щоб ціни впали".

Однак російські військові постраждали менше, адже зазвичай вони використовують дизельне паливо.

"Українські військові та розвідувальні служби розробили тактику ведення війни на великі відстані з використанням дронів, ракет і диверсій, навіть попри те, що на землі розгортається зовсім інший конфлікт. Цього місяця військові заявили, що цьогорічні атаки на великі відстані завдали збитків на суму 74 мільярди доларів, причому майже 40% ударів було завдано на відстані щонайменше 500 кілометрів всередині росії", - проаналізували у публікації.

Водночас у зовнішній розвідці України заявили, що російські компанії терміново закуповують нафту в білорусі, аби вирішити проблему внутрішнього дефіциту.

Також Україна намагається перешкодити й російську експорту нафти. Минулого тижня українські дрони атакували трубопровід "Дружба", який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини - двох країн ЄС, уряди яких мають гарні відносини з москвою.

Своєю чергою аналітики вважають, що тисячі російських заправних станцій не залишаться без пального, однак наголосили, що перебої в постачанні погіршать високий рівень інфляції та призведуть до продовження заборони на експорт бензину до осені.