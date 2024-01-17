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Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2

17 січня 2024, 09:09
Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2
Вони поїдуть до Польщі, де на них тренуватимуться українські військовослужбовці.

Перші два з 14 танків Leopard 2 A4, які Нідерланди та Данія замовили для України, були капітально відремонтовані німецьким концерном Rheinmetall. Тепер вони поїдуть до Польщі, де на них тренуватимуться українські військовослужбовці.

Про це йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.

Зазначається, що найближчими місяцями Rheinmetall також відремонтує й інші 12 танків для навчання, а згодом — для розгортання на полі бою.

За даними відомства, танки разом із запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну вже влітку цього року.

Нідерланди є частиною міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди купили танки Leopard 1 для України разом з Данією та Німеччиною.

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