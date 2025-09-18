Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Данія закупить далекобійну високоточну зброю для протидії росії

18 вересня 2025, 08:47
Данія закупить далекобійну високоточну зброю для протидії росії
Фото: з вільного доступу
Країна цього року вже збільшила свій військовий бюджет.

Данія вирішила придбати високоточну зброю великої дальності, щоб протистояти загрозі, яку становить росія для країн Європи.

Про це заявила премʼєрка Данії Метте Фредеріксен, пише Reuters.

За її словами, немає сумнівів, що росія буде загрозою для Європи та Данії на довгі роки. На тлі цього країна цього року вже збільшила свій військовий бюджет.

Водночас данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен уточнив, що країна закупить ракети та безпілотники, здатні вражати цілі на ворожій території. Він не вказав, про яку саме зброю йдеться і скільки уряд на це витратить.

Минулого тижня в Данії заявили, що витратять 58 мільярдів данських крон (понад $9 мільярдів) на європейські системи протиповітряної оборони, що є найбільшою закупівлею зброї за всю історію країни.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point, виробник крилатих ракет "Фламінго", планує побудувати завод у Данії для виробництва ракетного палива. Спеціально для цього данський уряд збирається проігнорувати понад 20 різних правил і законів, щоб підприємство могло якомога швидше запрацювати.

зброя Данія війна в Україні

