Дебати з Трампом є можливістю для Гарріс проявити себе та змінити хід перегонів – FT

Дебати дають їй шанс заявити про себе.

Недоліки Трампа добре відомі. Навіть Дік Чейні, колишній віцепрезидент-республіканець назвав Трампа найбільшою загрозою для Америки за всю ЇЇ історію. Але реальність така, що Камалі Гарріс потрібно зробити набагато більше, ніж просто добре виступити на дебатах сьогодні ввечері. Останнє велике опитування, проведене напередодні дебатів, показало, що Трамп зараз має перевагу в один пункт над Гарріс.

Про це пише Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин газети Financial Times.

З огляду на упередженість до демократів у системі колегії виборців, Гарріс має випередити конкурентів на кілька пунктів, щоб бути впевненою у перемозі. І жодні опитування не вказують на те, що вона вже забезпечила собі таку перевагу.

"Тож у прихильників Гарріс є підстави для занепокоєння. Сплеск ентузіазму і підтримки, який вона отримала після того, як у липні замінила Джо Байдена на першому місці у виборчому списку, згасає", — пише Рахман.

На думку оглядача, перше телевізійне інтерв'ю, яке Гарріс дала, було в компанії свого партнера по виборчій кампанії Тіма Волза, що свідчило про брак впевненості, й ніби вона потребувала супроводу, щоб відповісти на доволі стримані запитання.

"Дебати дають їй шанс заявити про себе перед численними виборцями, які вперше побачать кандидата від Демократичної партії. Гарріс дійсно повинна скористатися цією можливістю. Протистояння з Трампом цього вівторка може стати її останнім реальним шансом змінити хід перегонів — оскільки інших дебатів поки що не заплановано", — додає Рахман.

Неприємна правда полягає в тому, що якщо після дебатів результати опитувань різко не зміняться, Гарріс, ймовірно, чекає поразка, а США — друге президентство Трампа.

Нагадаємо, демократи в приватних розмовах визнають зростання занепокоєння з приводу дебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс і її республіканським суперником Дональдом Трампом, оскільки те, як Гарріс виступить, може мати велике значення для її позицій на виборах.