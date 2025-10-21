Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну

21 жовтня 2025, 08:33
Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну
Фото: Укрінформ
Розпочинається четвертий тиждень зупинки роботи уряду.
У Сенаті США вже водинадцяте безрезультатно завершилося голосування за республіканський бюджетний законопроєкт, який міг би вивести країну зі стану шатдауну.
 
Про це пише CNN.
 
Документ, давно погоджений Палатою представників, знову не зміг набрати потрібні для ухвалення 60 голосів сенаторів. Двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали проєкт, але цього було замало.
 
Лідер республіканців Джон Тун звинуватив опонентів у підтримці зупинки роботи урядових установ, бо це нібито "слугує їхнім політичним цілям". Натомість речник меншості Чак Шумер парирував, що республіканці "здається, цілком задоволені тим, що не потрібно працювати, не потрібно домовлятися, але можна підвищити вартість медицини для 20 мільйонів американців робочого класу". 
 
Шатдаун, під час якого низка урядових відомств США не можуть працювати, бо не мають фінансування, триває вже три тижні.  

 

сенатвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється