Демократи у Сенаті 11-ий раз заблокували припинення шатдауну

Розпочинається четвертий тиждень зупинки роботи уряду.

У Сенаті США вже водинадцяте безрезультатно завершилося голосування за республіканський бюджетний законопроєкт, який міг би вивести країну зі стану шатдауну.

Документ, давно погоджений Палатою представників, знову не зміг набрати потрібні для ухвалення 60 голосів сенаторів. Двоє демократів порушили партійну дисципліну і підтримали проєкт, але цього було замало.