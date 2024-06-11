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ПОЛІТИКА

Демократи в Палаті представників створили групу для реагування на можливий другий термін Трампа

11 червня 2024, 14:44
Демократи в Палаті представників створили групу для реагування на можливий другий термін Трампа
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Мета робочої групи — стати центром для координації та реагування на дії потенційної майбутньої адміністрації Трампа.

Частина демократів у Палаті представників Конгресу США створюють нову робочу групу для реагування на можливе повернення колишнього президента Дональда Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє Politico.

Група реагує на так званий "Проєкт 2025" — політичну дорожню карту для наступної президентської адміністрації, складену консервативним дослідницьким інститутом Фонд "Спадщина". 

"Плани потрібно розробляти вже зараз", - сказав представник демократів Джаред Хаффман — один із законодавців, який очолює ініціативу.

Демократи хочуть, щоб їхня робоча група стала центром для координації та реагування на дії потенційної майбутньої адміністрації Трампа, а також для підвищення обізнаності під час передвиборчої кампанії. 

Хаффман каже, що вірить у переобрання чинного президента-демократа Джо Байдена, але визнає: відсутність підготовки до того, що може статися є серйозною політичною помилкою.

На виборах президента США цього року очікується реванш Байдена й Трампа, оскільки обидва вже набрали достатню кількість делегатів на праймеріз, щоб стати кандидатами від своїх партій.

Палата представниківДональд Трамп

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