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ПОЛІТИКА

Депутати Бундестагу закликають ввести санкції після смерті Навального

21 лютого 2024, 20:31
Депутати Бундестагу закликають ввести санкції після смерті Навального
Фото: uainforg.livejournal.com
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Навального було вбито російським диктатором путіним, як і тисячі інших закатованих.

Німеччині необхідно посилити допомогу Україні зброєю та не лише після смерті так званого російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявили кілька депутатів Бундестагу, повідомляє Tagesschau.

Депутати Бундестагу від правлячої коаліції та опозиційної ХДС/ХСС заявили про необхідність санкцій проти росії та нової допомоги Україні через смерть Навального.

"Ми закликаємо до подальших санкцій проти російського режиму і маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти", - заявив депутат від СДПН Франк Шваббе.

При цьому депутат від ХДС Норберт Реттген, який є головою комітету Бундестагу із зовнішньої політики, закликав до того, щоб німецька підтримка України зброєю та боєприпасами була "посилена зараз".

Також, за його словами, необхідно розробити механізми, які дозволять використовувати російські заморожені державні активи для покриття витрат на оборону України.

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть "опозиціонера" Олексія Навального. Пропагандисти писали, що у нього нібито відірвався тромб під час прогулянки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Навального було вбито російським диктатором путіним, як і тисячі інших закатованих.

До такої версії схиляється дружина Навального Юлія.

Велика Британія ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний.

Європейський Союз також готує санкції у зв’язку зі смертю російського опозиційного політика Олексія Навального в російській тюрмі.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти росії через смерть Навального.

санкціїбундестагНавальний

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