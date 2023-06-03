Деякі країни НАТО так бояться росію, що не готові бачити Україну в союзі – Зеленський

Проте Україна чекає на сигнал Північноатлантичного союзу щодо вступу.

Деякі країни-члени НАТО наскільки бояться росію, що не хочуть бачити Україну в альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО, - ред.), я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги. Президент підкреслив, що Україна очікує на потужний сигнал від альянсу.

"Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: "Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно". Скільки це коштує?" - сказав гарант.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни (поки триває ця війна – Ред.). Але скажіть, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни", після того, як буде безпечно?" – додав Зеленський.

На запитання про його передчуття з приводу Вільнюса, Зеленський сказав, що не знає, чи отримає Київ той сигнал, на який розраховує.

Також Зеленський пояснив, чому путін вдається до погроз.

"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію російської федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що путін намагається показати силу, тому постійно залякує світ ядерною зброєю. Він назвав російського диктатора "слабкою людиною".

Також він заявив, що Україна готова до контрнаступу. Проте, скільки він триватиме і яку ціну заплатить наша країна - невідомо.