Для одноразової допомоги у 8 тисяч із COVID-фонду треба виділити 15 мільярдів - Кабмін

У разі запровадження, виплати будуть здійснюватися за допомогою державного он-лайн сервісу "Дія", за заявою громадянина

Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про допомогу бізнесу та громадянам, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд грн з COVID-фонду.

Про це заявили представники Кабміну на засіданні комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зазначає "Економічна правда".

"У разі запровадження, виплати будуть здійснюватися за допомогою державного он-лайн сервісу "Дія", за заявою громадянина", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що комітет рекомендував Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії, скоротити термін подання альтернативних до нього законопроєктів, а також строки розгляду документу у першому читанні.

"Це вкрай важливий та амбітний проект. В Україні ще не було такого, щоб держава за два-три тижні компенсувала втрати 1,5-2 мільйонам громадян в електронний спосіб. Ми зможемо не лише розірвати ланцюжок захворюваності за допомогою запровадження локдауну, а й допомогти тим домогосподарствам, хто цього потребує, зустріти гідно Новий рік.

І вже головною справою наступного року буде забезпечити економічне зростання вже здорової нації українців", - заявила голова комітету Галина Третьякова.

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