Для українців, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску будуть відкриті після 17 березня

РНБО нагадує, що у разі НС, виникнення загрози життю та здоров'ю громадянам України рекомендують звертатися до найближчої дипломатичної установи або на цілодобову гарячу ліню МЗС

"17 березня 2020 року з 00 години 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті", - повідомляється на сайті РНБО.

Рада національної безпеки і оборони закликає громадян України повернутися в країну до 17 березня 2020 року, при цьому зазначає, що після цієї дати пункти пропуску для українців, що подорожують на власному транспорті, будуть відкриті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"17 березня 2020 року з 00 години 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті", - повідомляється на сайті РНБО.

Там також нагадали, що 16 березня з 00.00 протягом наступних двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України та за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Крім того, РНБО нагадує, що у разі НС, виникнення загрози життю та здоров'ю громадянам України рекомендують звертатися до найближчої дипломатичної установи або на цілодобову гарячу ліню МЗС +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]

Як повідомлялося, такі заходи були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 13.00 зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області - два випадки та у Житомирській - один (летальний випадок).

Читайте також: РНБО залучить американців та ізраїльтян для боротьби з кіберзагрозами